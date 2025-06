IV qrup üzrə yüksək keçid balı olan 9 ixtisas - SİYAHI

Ötən həftə Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) l və lV ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu il IV ixtisas qrupuna 4 min 732 plan yeri ayrılıb. 2024-cü ildə isə bu rəqəm 4 min 618 olub.

Teleqraf 2024-cü il üzrə IV qrupun yüksək ballı ixtisaslarını təqdim edir:

Bakı Dövlət Universiteti

Psixologiya (tədris ingilis dilində) 551.9 (551.9)

Biotexnologiya (tədris ingilis dilində) 532.7 (532.7)

Kimya (tədris ingilis dilində) 522.1 (522.1)

Azərbaycan Tibb Universiteti:

Əczaçılıq 540.5 (540.5)

Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya 573.8 (582.2)

Tibb bacısı işi 501.4 (501.8)

İctimai səhiyyə 563.2 (563.2)

Stomatologiya 589.4 (589.4)

Tibb 605.1 (605.1)

Tibb (tədris ingilis dilində) 681.4 (681.4)

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Əczaçılıq 507.3 (507.3)

İctimai səhiyyə 545.4 (545.4)

Stomatologiya 569.0 (569.0)

Tibb 573.4 (577.4)

Tibb (tədris ingilis dilində) 579.6 (579.6)

Qarabağ Universiteti

Psixologiya 425.3 (425.3)

Bakı Slavyan Universiteti

Psixologiya 440.1 (453.2)

Xəzər Universiteti

Psixologiya (tədris ingilis dilində) 496.3 (496.3)

