Xəbər verdiyimiz kimi, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Qazaxda baş vermiş ağır yol qəzası ilə bağlı məlumat yayıb.

Bu barədə BDYPİ məlumat yayıb.

2025-ci il iyunun 5-də gecə saat 03:00-da Qazax rayonu Əskipara kəndi ərazisində baş vermiş ağır yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 4 nəfər dünyasını dəyişib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən ölən şəxslərin fotosunu təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.