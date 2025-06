Sabah İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin təqdim etdiyi elektron xidmətlərdən istifadə etmək mümkün olmayacaq.

Metbuat.az bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, buna səbəb Dövlət Xidmətinin elektron informasiya resurslarında dayanıqlığı və keyfiyyəti artırmaq məqsədilə profilaktik işlər həyata keçirilməsidir.

