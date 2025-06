Naxçıvanın Əməkdar artisti vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Axundov Zöhrab Kəndli oğlu vəfat edib.

Qeyd edək ki, o 1960 - cı illərdən "Araz" Mahnı və Rəqs Ansamblında fəaliyyət göstərmiş, 1983-cü ildən etibarən Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının bədii rəhbəri vəzifəsində çalışıb.

