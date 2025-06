ABŞ və Çin bəzi ticarət məsələlərini həll edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Çin Xalq Respublikasının lideri Si Cinpinlə telefon danışığından sonra bildirib. Onun sözlərinə görə, ABŞ Çinlə nadir torpaq metalları və bəzi digər məsələlərlə bağlı bəzi məsələləri həll edib.

