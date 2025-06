Azərbaycanda bayram namazı qılınır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurban bayramı ilə əlaqədar məscidlərdə bayram namazı qılınır.

Əjdərbəy məscidində bayram namazı saat 08:00-da qılınıb.

Təzəpir məscidində isə bayram namazı 09:00-da qılınacaq.

