ABŞ Prezidenti Donald Tramp vergi endirimi qanun layihəsi ilə bağlı mübahisə etdiyi keçmiş müttəfiqi İlon Mask ilə danışmaqda maraqlı deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağ Ev rəsmisi bildirib ki, gün ərzində iki şəxs arasında telefon danışığı planlaşdırılmır.

