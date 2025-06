"Fənərbaxça" klubu Filip Kostiçlə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçunun icarə müqaviləsi qarşılıqlı razılıq əsasında ləğv edilib.

İstanbul təmsilçisi bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyasını məlumatlandırıb.

Qeyd edək ki, Filip Kostiç başa çatan mövsümdə "Fənərbağça"da 35 oyuna çıxıb, 2 qol və 9 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

