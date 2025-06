"Fənərbaxça" klubundan ayrılan Edin Dzeko karyerasını İspaniya La Liqasında davam etdirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bosniyalı hücumçu ilə "Real Madrid" maraqlanır. "Defansa Central"da dərc edilən xəbərə görə, məşqçi Xabi Alonso ehtiyatda hücumçu görmək istədiyi üçün Madrid təmsilçisi Dzekonu transfer etmək istəyir.

Qeyd edək ki, Edin Dzeko müqaviləsi başa çatdığı üçün "Fənərbaxça"dan ayrılıb. O, mövsüm ərzində meydana çıxdığı 53 matçda 21 qol və 8 məhsuldar ötürmə müəllifi olub.

