Kartlardan 6 min manata yaxın pul oğurlandı

Vətəndaşların bank kartlarından iyunun 6-da 6 min manata yaxın pul oğurlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, araşdırmalar zamanı bir sıra şəxslərin bank hesablarından qanunsuz olaraq pul vəsaitlərinin çıxarıldığı müəyyən edilib. Oğurluq faktları üzrə 4850 AZN, 1000 AZN, 999 AZN, 750 ABŞ dolları və digər məbləğlərin ələ keçirildiyi müəyyən olunub:

"Araşdırmalar göstərir ki, bu hallar adətən vətəndaşların kart məlumatlarını, xüsusilə, CVV/CVC kodu, kartın istifadə müddəti və OTP şifrəsini üçüncü şəxslərlə paylaşmaları nəticəsində baş verir. Vətəndaşlara bir daha xatırladılır ki, bank kartı məlumatları məxfi saxlanmalı, heç bir halda tanımadığınız şəxslərlə paylaşılmamalıdır, naməlum nömrələrdən daxil olan zəng və mesajlara cavab verilməməlidir, şübhəli əlaqə halında dərhal münasibət kəsilməli, nömrə bloklanmalıdır".

