Fransa Ukrayna ərazisində pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalına başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu adıçəkilən ölkənin müdafiə naziri Sebastyan Lekornyu açıqlayıb.

O bildirib ki, bununla ölkəsinə məxsus olan nəhəng avtomobil istehsalı şirkəti ilə müdafiə sənayesi sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrdən birinin birgə yaratdığı zavod məşğl olacaq.

Nazir onu da bildirib ki, müəssisənin istehsal etdiyi məhsullardan həm də Fransa ordusunun PUA-larla təchizatında istifadə ediləcək.



