Türkiyənin məşhur serialı “Teşkilat”dan boykot çağırışı etdiyi üçün qovulan aktrisa Aybüke Pusatın yeni layihəsi bəlli olub.

Metbuat.az “İnternet Haber”ə istinadən xəbər verir ki, aktrisa “Halef” serialında oynayacaq.

Şanlı Urfada çəkiləcək serialda aktrisa Melek obrazını canlandıracaq. O, serialda İlhan Şen (Serhat) və Biran Damla Yılmazla (Yıldız) baş rolları paylaşacaq.

