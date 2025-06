Bakının Sabunçu rayonunda, Böyükşor gölü yaxınlığında baş verən avtoqəzada 3 nəfər ölüb, 1 nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, ilkin məlumata görə, "Mercedes" markalı yük maşını ilə "Volkswagen" markalı minik avtomobili toqquşub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

