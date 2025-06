“Əgər İlon Mask respublikaçıların dəstəklədiyi genişmiqyaslı büdcə qanun layihəsinə qarşı demokrat namizədləri maliyyələşdirsə, bu, ciddi nəticələrə səbəb olacaq.”

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “NBC News” kanalına müsahibəsi zamanı ABŞ prezidenti Donald Tramp deyib

“Əgər o bunu etsə, bunun nəticələrini ödəməli olacaq”, deyə o, deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.