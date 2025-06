Böyük Britaniyada polis əməkdaşları Kral III Çarlzın qvardiyasına qarşı terror aktının qarşısını alıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Sun” qəzeti mənbəyə istinadən yazıb.

Qeyd olunub ki, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları Britaniya monarxını mühafizə edən hərbçilərə qarşı törədilən terror aktının qarşısını alıblar.

