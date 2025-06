Almaniyanın Passau şəhərində avtomobilin bir qrup insanı vurması nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı “Bild” qəzeti məlumat yayıb.

Avtomobilin hədəf alındığı beş nəfərdən ibarət qrupda kişinin 38 yaşlı arvadı və beş yaşlı qızı da olub.

Sürücü polis tərəfindən saxlanılıb.

Bundan əlavə, eyni gündə Münxen şəhərində qadın bıçaqla insanlara hücum edib. Qeyd olunub ki, hücum nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb.

