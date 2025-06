Ukraynanın cənub müdafiə qüvvələri Rusiya hərbi texnikasından ibarət texnikanı daşıyan qatarı vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Cənubi Müdafiə Qüvvələrinin “Telegram” kanalında məlumat verilib.

"Rusiya ordusunun itkisi 13 tank və yüzdən çox zirehli texnika və avtomobildən ibarət olub", - məlumatda deyilir.

