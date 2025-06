"Tiktoker” Xabi Leymi Las-Veqas hava limanında viza qaydalarını pozduğu üçün saxlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Agence France-Presse” məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, Xabi iyunun 6-da Las-Veqasdakı Harri Rid beynəlxalq hava limanında viza müddəti bitdiyinə görə saxlanılıb.

Qısa həbsdən sonra ona könüllü olaraq ABŞ-ı tərk etməyə icazə verilib.

