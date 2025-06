“Qarabağ”ın futbolçusu Redon Cica vətəni Albaniyada Kristina adlı xanımla ailə həyatı qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.