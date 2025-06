Xalq artisti Leyla Şıxlinskayanın yeni görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videonu Əməkdar artist Nailə İslamzadə instaqram hesabında paylaşıb.

"Kinomuzun Gülçöhrəsi, Əsməri Leyla Şıxlinskaya ilə çoxdan görüşmürdük, "Ötən günlər" in növbəti buraxılışında görüşdük. Mən ona, o da mənə məəttəl qaldıq... Nəyə? Onu yazmıram. Sadəcə deyirəm ki, ruhunuzu yüksək tutun, dostlar", - deyə o paylaşıma əlavə edib.

