Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın səhhəti ilə bağlı açıqlama verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzi Ərdoğanın səhhətində problemlərin yaranması barədə məlumatları təkzib edib.

Bildirilib ki, Ərdoğanın səhhətində narahatlıq yoxdur.

