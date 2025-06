ABŞ Prezidenti Donald Tramp və dövlət katibi Marko Rubio təyyarəyə minərkən büdrəyiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Nyu-Cersi ştatının Morristaun şəhərinin hava limanında baş verib. Hər iki siyasətçi jurnalistlərin və nümayəndə heyətinin gözü qarşısında təyyarənin pilləkənində büdrəyib.

Qeyd edək ki, əvvəllər Donald Tramp sələfi Co Baydeni buna bənzər hadisələrə görə dəfələrlə lağa qoymuşdu.

