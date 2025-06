İtaliyanın "Breşia" klubu iflasa uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub rəhbərliyi açıqlama verib. Məlumata görə, klub 3 milyon dollarlıq borcunu ödəyə bilməyib. Buna görə rəhbərlik klubun iflasa uğradığını bəyan ediblər.

Qeyd edək ki, 1911-ci ildə yaradılan "Breşia" İtaliyanın B seriyasında yer almışdı. 5 il əvvəl klub A seriyasına yüksəlmişdi. Tarixi klubda Roberto Baco, Xosep Qvardiola, Andrea Pirlo və digər məşhur futbolçular forma geyinib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.