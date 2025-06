Manşet.az xəbər portalı bu gün 4 yaşını qeyd edir.

Qısa zaman ərzində geniş oxucu auditoriyası qazanan portal həm ölkədə, həm də dünyada baş verən ictimai-siyasi hadisələrdən xəbər verir.

Sayt dörd il ərzində təsisçiləri Əli Vəliyev və Famil Fərhadoğlunun rəhbərliyi ilə dinamik fəaliyyət göstərərək oxucuların etimadını qazanıb.

Metbuat.az kollektivi olaraq Manşet.az komandasını təbrik edir, informasiya mübarizəsində uğurlarının davamlı olmasını arzulayırıq!

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

