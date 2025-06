"Borussiya Dortmund” klubu Cud Bellingemin qardaşı futbolçu Cob Bellingemi transfer edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi İngiltərənin "Sanderlend" komandasından transfer olunub.

"Borussiya Dortmund”ingilis oyunçu ilə 5 illik müqavilə imzalayıb.

