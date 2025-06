Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyində konsul vəzifəsində çalışmış İlqar İbrahimov evində ölü taplıb.

Metbuat.az Bakupost.az-a istinadla xəbər verir ki, o, qış aylarında Bakıya qayıdıbmış.

İlqar İbrahimovun ölümünün səbəbi bəlli deyil.

Qeyd edək ki, o, uzun müddət diplomatik xidmət sahəsində çalışıb, Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyində birinci katib və konsul vəzifələrini tutub.

