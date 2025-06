İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunda yeni təyinat olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, Anar Cəbrayıllı İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Kommunikasiya və informasiya təminatı xidmətinin rəisi təyin edilib.

Qeyd edək ki, A.Cəbrayıllı bundan öncə uzun müddət “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyyəti Mətbuat xidmətinin rəhbəri olub.

