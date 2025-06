Acun Ilıcalının sahibi olduğu "Hall Siti"də baş məşqçinin adına aydınlıq gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çempionşip klubu Sergey Yakiroviçlə anlaşıb.

Klub yeni baş məşqçisi ilə 2+1 illik müqavilə imzaladıqlarını açıqlayıb. 48 yaşlı bosniyalı sonuncu dəfə Türkiyənin "Kayserispor" klubunu çalışdırıb.

