Sabit tarif belə ödəniləcək - DETALLAR

Xəbər verdiyimiz kimi, energetika nazirinin müavini Samir Vəliyev Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin iclasında “Elektroenergetika haqqında” qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı sabit tarif barədə danışıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sabit tarifin məbləği hələlik müəyyən edilməsə də, cəmiyyətdə müzakirələrə yol açıb.

Sabit tarifin mənzili olub, amma orada yaşamayanlara da tətbiq olunacağı fikri də birmənalı qarşılanmayıb.

Sabit tarif təkcə elektrik enerjisinə deyil, qaz və digər komunallara da şamil olunacaq.

Bəs, ekspertlər nə deyir?

Mövzu ilə bağlı ATV-nin hazırladığı süjeti təqdim edirik:

