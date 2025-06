"Qarabağ"ın monteneqrolu futbolçusu Marko Veşoviç klubdan ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağdam təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

"Köhlən atlar" daha əvvəl Yassin Benzia və Patrik Andrade ilə vidalaşdığını açıqlayıb.

