Mask Trampla telefonda danışdı

Amerikalı iş adamı İlon Mask ABŞ Prezidenti Donald Trampla bağlı bəzi paylaşımlarından peşman olduğunu açıqlamazdan əvvəl prezidentlə telefonla danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər fikir ayrılıqlarını müzakirə ediblər. “The New York Times” qəzetinin məlumatına görə, Mask Trampı tənqid etməkdə çox uzağa getdiyinə peşman olduğunu bildirib. Açıqlamada deyilir ki, Mask həmçinin Ağ Evin Baş Qərargah rəisi Susie Viles və ABŞ-nin vitse-prezidenti Ceyms Vans ilə telefonda danışaraq səhvini düzəltməyə çalışıb.

Qeyd edək ki, İlona Mask sosial mediada Donald Trampla bağlı etdiyi bəzi paylaşımlarından peşman olduğunu bildirmişdi. Mask bu barədə sosial media hesabında paylaşım edib. “Tramp haqqında yazdığım bəzi yazılara görə peşmanam” deyən Mask, bu paylaşımlarda həddindən artıq irəli getdiyini qeyd edib.

