"Qalatasaray" Leroy Sanenin transfer edildiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray" Sane ilə 3 illik müqavilə imzalayıb. Transferin maliyyə detalları ilə bağlı bildirilib ki, müqaviləyə əsasən, futbolçuya hər mövsüm üçün 9 milyon avro məvacib və 3 milyon avro bonus ödəniləcək. Qeyd edək ki, ötən mövsüm "Bavariya"nın heyətində 45 matçda iştirak edən Leroy Sane 13 qol və 6 məhsuldar ötürmə ilə çıxış edib.

