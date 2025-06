ABŞ və İran arasında nüvə danışıqlarının növbəti raundu baş tutmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının üzvü Ələddin Borucerdi bildirib.

Onun sözlərinə görə, İsrailin hücumlarından sonra ABŞ ilə danışıqların altıncı raundu keçirilməyəcək.

