İranın Təbriz şəhəri ətrafında növbəti dəfə partlayış səsləri eşidilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Mehr” agentliyi məlumat yayıb.

Partlayış bölgədə yerləşən hərbi obyektlərin birində baş verib.

Hadisənin səbəbi kimi İsrailin mümkün hücumları göstərilir. Hazırda partlayışlarla bağlı araşdırma aparılır, rəsmi dairələrdən insidentlə bağlı ətraflı açıqlama verilməyib.

