İran Prezidenti Məsud Pezeşkian xalqa müraciət edəcək.



Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə sosial mediada paylaşım edib.



Bildirilib ki, İsrailin İrana zərbələrindən sonra Nazirlər Kabinetinin növbədənkənar iclası keçirilib. Tezliklə Prezident xalqa müraciət edəcək.

