İranın 12 vilayətində ən azı 95 nəfər İsrailin zərbələri nəticəsində yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran mətbuatı məlumat dərc edib. Bildirilir ki, hücum nəticəsində 1 xilasedici həlak olub.



