İsrailin İrana hücumundan sonra "AJet", "Pegasus" və "Türk Hava Yolları" 16 iyuna qədər bəzi uçuşları ləğv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

Bildirilir ki, İran, İraq, Livan və İordaniyaya uçuşlar ləğv olunub.

