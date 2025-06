İran ordusu İsrailin hücumlarına cavab vermək üçün bütün gücünü tətbiq edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran İslam Respublikasının Ali Rəhbəri Seyid Əli Xamenei xalqa müraciətində bildirib.

“Silahlı qüvvələr güclü şəkildə hərəkət edəcək və qüsurlu sionist rejimini zəiflədəcək”, - “Fars” agentliyi Ali Rəhbərdən sitat gətirib.

