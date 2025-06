İranın İsrailə zərbələri nəticəsində ağır yaralanan qadın xəstəxanada keçinib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Jerusalem Post” qəzeti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, zərbələr Təl-Əvivdə ciddi dağıntılara səbəb olub, binaların uçqunları altında insanlar qalmış ola bilər.

Milli Tibb Xidməti 63 zərərçəkmişə yardım göstərildiyini açıqlayıb.

