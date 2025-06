İordaniya növbəti dəfə hava məkanını tamamilə bağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əmman Beynəlxalq Hava Limanının nəzarət xidmətindən məlumat verilib.

"Hazırda hava məkanı təxminən yerli vaxtla saat 10:00-a qədər tamamilə bağlıdır", - agentliyin mənbəsi bildirib.

