İranın İsrailə raket zərbələri nəticəsində zərərçəkənlərin sayı genişmiqyaslı maddi ziyan vurulmasına baxmayaraq, az olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tel-Əviv hərbi dairəsinin komandanı bildirib.

"Mülki şəxslərin təxliyə təlimatlarına əməl etməsi sayəsində, zərərçəkənlərin sayı nisbətən azdır. Genişmiqyaslı dağıntıları nəzərə alsaq, onların hamısı cüzi yaralanıb", - İsrail ordusu öz Telegram kanalında komandanın adını çəkmədən onun sözlərini təqdim edib.

