İsrailin endirdiyi zərbələr nəticəsində İranın Baş Qərargah rəisinin iki müavini öldürülüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahının Rabitə və İnformasiya Mərkəzi məlumat yayıb.



Qeyd edilib ki, İran Baş Qərargahının əməliyyatlar üzrə rəis müavini general Mehdi Rəbbani və kəşfiyyat rəhbəri General Qulam Rza Mehrabi İsrailin endirdiyi zərbələr nəticəsində öldürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.