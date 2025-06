İsrailin İranın Şəhid Çamran şəhərinə endirdiyi zərbə nəticəsində 60 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Dövlət Televiziyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, zərbə nəticəsində bina uçub, 60 sakin, o cümlədən 20 uşaq həlak olub. Həlak olanlardan 10-nun meyiti dağıntılar altında qalıb.

