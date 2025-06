Maliyyə Nazirliyinin "Məlumat Hesablama Mərkəzi” MMC-nin rəhbəri dəyişib.

Metbuat,az xəbər verir ki, bu vəzifə Elçin Məmmədova həvalə edilib.

Məlumata görə, o, bu vəzifədə Elnur İbrahimovu əvəzləyib.

Xatırladaq ki, "Məlumat Hesablama Mərkəzi” 2005-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Onun nizamnamə kapitalı 6 min manatdır.

