Briqada generalı Seyid Macid Musəvi İran Hərbi Hava-Kosmik Qüvvələrinin yeni komandanı təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" agentliyi məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, əvvəlki komandan Əmir-Əli Hacızadə İsrailin zərbəsi nəticəsində öldürülüb.

