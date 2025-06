Ukrayna ilə Rusiya arasında bu gün növbəti əsir mübadiləsi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi bir qrup hərbi əsirin Ukraynaya qaytarıldığını, bunun qarşılığında Ukraynadan rusiyalı hərbi əsirlərin alındığı barədə açıqlama yayıb.

Məlumatda bildirilir ki, əsir mübadiləsi iyunun 2-də İstanbulda əldə olunmuş razılaşma əsasında baş tutub.

