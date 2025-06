"FİFA 2025" Azərbaycanda rəsmi olaraq 4 kanalda yayımlanacaq

Bu yayın ən möhtəşəm futbol bayramı - Klublararası Dünya Çempionatı FİFA 2025 Azərbaycanda rəsmi olaraq 4 kanalda ortaq yayımla göstəriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu kanallar ATV, ARB, TVNET SPORT VƏ SPORT TV kannalları olacaq. Tamaşaçılar çempionatın bütün 63 oyununu SPORT TV və TVNET SPORT kanalları vasitəsi ilə, saat 23.00-da olan oyunlarını isə ATV və ARB kanallarında izləyə biləcəklər.

İyunun 15-dən iyulun 13-dək ABŞ-nin 11 şəhərindəki 12 stadionunda təşkil olunacaq futbol üzrə klublararası dünya çempionatının bütün görüşlərini öz şərhçilərimizin təqdimatında bir ay ərzində bu 4 kanal vasitəsilə canlı izləmək imkanınız olacaq. Odur ki, yaxın bir ay ərzində ilk dəfə olaraq yeni formatda keçiriləcək bu möhtəşəm futbol həyəcanını qaçırmayın!

TVNET SPORT və SPORT TV kanallarını TVNET platformasında və seçilmiş tv operatorlarda izləyə bilərsiniz. Kommersiya obyektləri (HORECA) üçün bütün yayım hüquqları "ADRESCON" şirkətinə məxsusdur.

