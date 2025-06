Neft bahalaşdı

"Brent" markalı neftin qiyməti 74,5 dollara qalxıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, İsrail–İran gərginliyi: İsrailin İranın nüvə müəssisələrinə yönələn hava zərbələri sonrası meydana çıxan narahatlıq bir həftə ərzində Brent neftinin 11,7% artmasına səbəb olub.

Bəzi eksertlərə görə, kritik vəziyyət yaranarsa, Brent qiyməti 120–130 USD/barelədək, hətta 150 USD-dək yüksələ bilər.

Lakin gərginliyin dərinləşməsi, xüsusilə Hormuz boğazında hərbi əməliyyatlar davam edərsə, "Brent" neftin 100–130 USD-lərə yüksəlməsi mümkündür.

