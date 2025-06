Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, söhbət 50 dəqiqə davam edib.

Rusiya tərəfi görüşü faydalı hesab edib.

