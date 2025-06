İsrail Baş naziri Binyamin Netanyahu İranın ABŞ Prezidenti Donald Trampı iki dəfə öldürməyə cəhd etdiyini iddia edib.

Metbuat.az TASS-a xəbər verir ki, bu barədə o, müraciətində deyib.

Baş nazir həmçinin əlavə edib ki, İsrail “Tramp və Amerika xalqının açıq dəstəyi ilə” İrana hücum edir.

